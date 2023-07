Bei den Finals 2023 wird es erstmals auch eine Länderwertung geben. Wie die Veranstalter am Mittwoch bekannt gaben, soll bei der vierten Auflage des Multisportevents analog zur Nationenwertung bei Olympischen Spielen das erfolgreichste Bundesland ermittelt werden.

"Wir wollen mit unserer Initiative den olympischen Gedanken und auch den Wettbewerb untereinander fördern und den vermeintlich kleinen Bundesländern wie beispielsweise dem Saarland, Bremen oder Hamburg einen weiteren Anreiz bieten", sagte Hagen Boßdorf in der Mitteilung. Der Finals-Geschäftsführer hatte bereits auf einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag geäußert, diesbezüglich "nicht in der Ernsthaftigkeit übertreiben" zu wollen und die Neuerung "ein bisschen augenzwinkernd" zu sehen.

Ermittelt werden soll das erfolgreichste Bundesland nach einem einfachen Punktesystem: Für Sieger und Platzierte einer deutschen Meisterschaft gibt es drei, zwei und einen Punkt. Bei Mannschaftswettbewerben mit Zusammensetzungen aus mehreren Bundesländern sollen die Punkte entsprechend geteilt werden.

Bei den Finals werden ab Donnerstag fast ausschließlich in der Rhein-Ruhr-Region 159 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Die Leichtathletik-Wettbewerbe (bis auf Stabhochsprung) werden in Kassel ausgetragen, Schwimmen findet in Berlin statt.