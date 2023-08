Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest sind die Augen der deutschen Fans auf Joshua Abuaku gerichtet.

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest sind die Augen der deutschen Fans auf Joshua Abuaku gerichtet. Der Frankfurter will ab 21.50 Uhr im Finale über 400 m Hürden den deutschen Rekord von Harald Schmid zumindest ins Visier nehmen. Titelfavorit ist der Norweger Karsten Warholm. Eine weitere Entscheidung bei den Männern fällt über 1500 m, bei den Frauen gibt es Medaillen im Stabhochsprung und über 400 m.

Nach dem Prestigesieg im Klassiker gegen Titelverteidiger Niederlande steht für die deutschen Hockey-Männer bei der EM das Gruppenfinale an. Bei einem Erfolg über Frankreich im Duell ab 19.30 Uhr in Mönchengladbach wäre der Halbfinaleinzug als Gruppensieger perfekt, im Falle einer Niederlage droht das Aus.

Mit einem 2,3 km langen Prolog in St. Wendel beginnt für die Radprofis die Deutschland Tour. An fünf Renntagen führt die Strecke vom Saarland über Nordrhein-Westfalen und Hessen bis nach Bremen. Aus deutscher Sicht sind unter anderem Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, Nils Politt und Maximilian Schachmann am Start.