Stabhochspringerin Anjuli Knäsche ( Leinfelden-Echterdingen) hat bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die 29 Jahre alte EM-Teilnehmerin übersprang direkt am Rheinufer in Düsseldorf 4,41 m, hinter Knäsche landeten die erst 19 Jahre alte Chiara Sistermann mit persönlicher Bestleistung (4,31/Gräfelfing) und Annika Roloff (4,11/Holzminden) auf den Plätzen zwei und drei.

Die Stabhochsprung-Wettkämpfe im Rahmen der Finals wurden in diesem Jahr nach Düsseldorf ausgelagert. Die Männer um Vize-Europameister Bo Kanda Lita Baehre ( Leverkusen) kämpfen am Freitag um den Titel. Der Rest der deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik wird am Wochenende in Kassel ausgetragen.

Die WM-Norm für Budapest (19. bis 27. August) von 4,71 m hat in diesem Jahr noch keine deutsche Springerin geschafft. Zudem besteht die Möglichkeit, sich über das Weltranglisten-System zu empfehlen.