Vom deutschen Diskus-Trio hat nur Henrik Janssen ( Magdeburg) bei der Leichtathletik-WM in Budapest den Sprung ins Finale geschafft. Der deutsche Meister erzielte in der Qualifikation am Samstag 63,79 m und zog damit als zwölftbester und letzter Werfer in die Entscheidung am Montag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ein.

Während Daniel Jasinski (Wattenscheid/63,36) und WM-Debütant Steven Richter (Gelenau/63,37) dagegen ausschieden, gaben sich die Favoriten keine Blöße. Titelverteidiger Kristjan Ceh (Slowenien/65,95) schaffte wie auch Olympiasieger Daniel Stahl (Schweden/66,25) und Europameister Mykolas Alekna (Litauen/66,04) ohne Probleme das Weiterkommen.