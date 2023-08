Bei der WM in Budapest haben sich die Stabhochspringerinnen Nina Kennedy und Katie Moon auf ein Unentschieden und damit zwei Goldmedaillen geeinigt.

Wieder Doppel-Gold in der Leichtathletik: Zwei Jahre nach dem legendären gemeinsamen Olympiasieg der Hochspringerin Gianmarco Tamberi und Mutaz Essa Barshim in Tokio haben sich bei der WM in Budapest die Stabhochspringerinnen Nina Kennedy ( Australien) und Katie Moon ( USA) auf ein Unentschieden und damit zwei Goldmedaillen geeinigt.

In einem packenden Wettkampf hatten beide 4,90 m - gleichzeitig Jahresweltbestleistung - im dritten Versuch übersprungen. Danach scheiterten beide dreimal an 4,95 m. Gemäß der Regeln können dann beide Athletinnen ein Stechen um den Sieg austragen - oder sich eben auf einen Doppelsieg einigen.

Dies hatten 2021 der Italiener Tamberi und Barshim aus Katar, beide dicke Kumpel, so praktiziert. Als dort ein Stechen drohte, fragte Barshim: Können wir nicht beide Gold haben? Sie konnten. Tamberi siegte diesmal in Budapest als Solist.