Stabhochsprung-Wunderkind Armand Duplantis aus Schweden hat seinen eigenen Weltrekord verbessert. Beim abschließenden Diamond-League-Meeting in Eugene/Oregon übersprang der 23 Jahre alte Olympiasieger 6,23 Meter. Er verbesserte damit die Freiluft-Bestmarke, die er bei den Weltmeisterschaften 2022 an gleicher Stelle selbst aufgestellt hatte, um zwei Zentimeter.

Duplantis übersprang die Latte bereits in seinem ersten Versuch über die Rekordhöhe und ließ sich von den begeisterten Fans feiern. Zweiter wurde der Ernest John Obiena ( Philippinen) mit 5,82 m vor Ex-Weltmeister Sam Kendricks (USA/5,72 m). Deutsche Athleten wie der verletzte Bo Kanda Lita Baehre ( Leverkusen) waren in Eugene nicht am Start.

Duplantis ist der absolute Dominator der Stabhochsprung-Szene. Er ist bereits zweimaliger Weltmeister, zweimaliger Europameister und hat auch in der Halle schon große Titel gewonnen.