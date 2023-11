Stabhochspringer Raphael Holzdeppe (34) beendet im nächsten Jahr seine Karriere - und will noch einmal zu den Olympischen Spielen fahren. "Nach reichlicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, dass das kommende Jahr mein letztes Jahr im Profisport werden wird", schrieb der Weltmeister von 2013 bei Instagram: "Ich bin froh, diese Entscheidung selber treffen zu können und nicht aufgrund von Verletzungen dazu gezwungen werde."

Vor gut zehn Jahren in Moskau hatte Holzdeppe als erster und bisher einziger Deutscher WM-Gold im Stabhochsprung gewonnen, im Jahr davor holte er in London Olympia-Bronze und in Helsinki EM-Bronze. Zudem gewann er 2015 WM-Silber. Seine Bestleistung steht bei 5,94 m. In den vergangen Jahren hatte Holzdeppe auch wegen Verletzungen nicht mehr an die Erfolge von einst anknüpfen können.

Olympia in Paris ist zum Abschluss der Karriere sein großes Ziel. "Dafür arbeite ich jeden Tag hart und freue mich auf die anstehenden Wettkämpfe ab Mitte Januar", schrieb Holzdeppe.