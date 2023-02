Dortmund (SID) - Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hat sich ihren 26. Geburtstag mit der Goldmedaille bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund versüßt. Die 5000-m-Europameisterin gewann am Samstag bei der Entscheidung über 3000 m in starken 8:34,89 Minuten und blieb damit nur rund zwei Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Silber sicherte sich Hanna Klein (Tübingen/8:36,83), Bronze holte Hindernis-Vize-Europameisterin Lea Meyer (Leverkusen/8:50,83).

"Es war ein sehr schöner Geburtstag", sagte Klosterhalfen und schwärmte von einem "total schönen Erlebnis und einer super Stimmung" vor den 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Helmut-Körnig-Halle.

Für Klosterhalfen, die in den USA trainiert, war es der erste Auftritt in der Hallensaison. Zuletzt war die Rheinländerin Mitte Dezember bei der Cross-EM in Turin gestartet und hatte dort Silber gewonnen. Die Ausnahmeläuferin war erst am Freitag aus dem Trainingslager in Kenia zurückgekehrt.

In der Hallensaison steht für Klosterhalfen noch der Start bei der Hallen-EM in Istanbul (2. bis 5. März) auf dem Plan. "Die EM nehmen wir noch mit, das ist der Plan", sagte die Rheinländerin, sie wolle jetzt noch einmal "zwei Wochen gut trainieren. Auch das Rennen muss ich wieder in die Beine kriegen. Ich mache mir da keinen Druck."