Sören Klose und Merlin Hummel hatten bei der Leichtathletik-WM in Budapest keine Chance auf das Erreichen des Finales im Hammerwurf.

Die beiden WM-Debütanten Sören Klose (Frankfurt) und Merlin Hummel ( Kulmbach) hatten bei der Leichtathletik-WM in Budapest keine Chance auf das Erreichen des Finales im Hammerwurf (Sonntag, 17.50 Uhr/ARD und Eurosport). Klose blieb mit 72,23 m in der Qualifikation deutlich unter seiner Saisonbestleistung, Hummel gelang in drei Würfen kein gültiger Versuch.

Olympiasieger und Topfavorit Wojciech Nowicki (78,04) gab sich ebenso wie Titelverteidiger Pawel Fajdek (77,98/beide Polen) keine Blöße. Ebenfalls im Finale steht Lokalmatador und Ungarns wohl größte Medaillenhoffnung Bence Halasz (78,13).