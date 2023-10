Die Leichtathletik wächst in Indien, der Weltverband hofft auf Profit: Präsident Sebastian Coe will das Land als WM-Ausrichter gewinnen.

Wie IOC-Chef Thomas Bach sieht auch Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe (67) Indien als Sportmarkt der Zukunft. "Es macht wirtschaftlich und sportlich Sinn: Ich möchte, dass Indien so viele unserer Events wie möglich ausrichtet", sagte der Spitzenfunktionär des Weltverbandes WA am Samstag vor Beginn der IOC-Session in Mumbai.

Der indische Leichtathletikverband diskutiert derzeit eine Bewerbung um die WM 2027. Das bestätigte dessen Präsident Adille J Sumariwalla, bei World Athletics Coes Stellvertreter. In den nächsten Tagen sollen die Gespräche "finalisiert" werden.

Die Leichtathletik im bevölkerungsreichsten Land der Welt ist im Aufwind: Bei den Asia Games in China gewann Indien 29 Medaillen - so viele wie nie zuvor. Speerwerfer Neeraj Chopra hat nach seinem Olympiasieg von Tokio und dem WM-Titel 2023 in Budapest Euphorie ausgelöst und einen Bekanntheitsgrad in seiner Heimat wie sonst nur die Stars der Nationalsportart Cricket erreicht.

Der Weltsport setzt auf finanzielles Wachstum im sportlich bislang unterrepräsentierten Indien. Das IOC nimmt für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles Cricket ins Programm auf und steigert damit die TV-Einnahmen aus Indien voraussichtlich um ein Vielfaches. Eine indische Bewerbung für die Sommerspiele 2036 wird erwartet.