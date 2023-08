Norwegens Wunderläufer Jakob Ingebrigtsen hat seinen WM-Titel über 5000 m erfolgreich verteidigt und tritt mit zumindest einmal Gold die Heimreise aus Budapest an. Der Ausnahmeläufer gewann am Sonntag zum Abschluss der Weltmeisterschaften in 13:11,30 Minuten vor Vize-Europameister Mohamed Katir aus Spanien (13:11,14). Bronze ging an den Kenianer Jacob Krop (13:12,28).

Unter der Woche hatte Ingebrigtsen erneut den Triumph über die 1500-m-Distanz verpasst und damit eine Lücke in seiner Titelsammlung weiter offen gelassen. Beim Sieg des Briten Josh Kerr hatte sich der erst 22 Jahre alte Olympiasieger mit Silber begnügen müssen.

Sam Parsons ( Berlin), der einzige deutsche Starter über 5000 m, war im Vorlauf gestürzt und hatte den Einzug ins Finale verpasst.