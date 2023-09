Diskuswerferin Kristin Pudenz hat sich beim ISTAF in Berlin erneut Olympiasiegerin Valarie Allman geschlagen geben müssen.

Diskuswerferin Kristin Pudenz hat sich beim ISTAF in Berlin erneut Olympiasiegerin Valarie Allman geschlagen geben müssen. Die Vize-Europameisterin aus Potsdam belegte am Sonntag in Berlin mit 64,90 m Rang zwei hinter der Vorjahressiegerin aus den USA, die sich mit Weltjahresbestleistung von 70,47 m durchsetzte.

Vor knapp zwei Wochen hatte Allman bei der WM in Budapest mit 69,23 m Silber gewonnen, Pudenz war als beste Deutsche Sechste geworden. Bei den Titelkämpfen in Ungarn waren die deutschen Leichtathleten erstmals ohne WM-Medaille geblieben.

In Berlin blieb Pudenz rund einen Meter unter ihrer Weite aus Budapest (65,96 m). Die WM-Siebte Shanice Craft ( Halle an der Saale) belegte in der Hauptstadt den fünften Platz (61,71 m), Julia Harting ( Neubrandenburg) kam auf Rang sechs (61,55), Marike Steinacker ( Leverkusen) wurde Siebte (61,51).