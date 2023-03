Istanbul (SID) - 100-m-Olympiasieger Marcell Jacobs hat sich bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Istanbul mit der Silbermedaille begnügen müssen. Der Titelverteidiger wurde im 60-m-Finale am Samstag von seinem Landsmann Samuele Cecccarelli bezwungen, den beiden Italienern gelang in 6,48 und 6,50 Sekunden ein Doppelsieg. Bronze ging an den Schweden Henrik Larsson (6,53).

Hallen-Europarekordler Jacobs hatte in dieser Saison noch keine absoluten Spitzenzeiten geboten und sich bereits bei den italienischen Hallenmeisterschaften seinem Landsmann Cecccarelli geschlagen geben müssen. Nach dem Wettkampf humpelte der Favorit über die Laufbahn, offenbar hatte er sich bereits im Halbfinale eine Verletzung zugezogen.

Die deutschen Starter Robin Ganter (Mannheim) und Yannick Wolf (München) waren jeweils im Halbfinale ausgeschieden. Bei den Frauen hatte Alexandra Burghardt am Freitag als beste Deutsche den siebten Platz im 60-m-Finale belegt. Der Sieg ging an Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji aus der Schweiz.