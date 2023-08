Diskus-Meister Henrik Janssen ( Magdeburg) hat bei der Leichtathletik-WM für ein weiteres deutsches Top-Acht-Ergebnis gesorgt. Der 25-Jährige erzielte am Montag in Budapest 63,80 m und belegte damit beim spektakulären Triumph von Olympiasieger Daniel Stahl (71,46) den achten Platz. Der Schwede holte nach 2019 seinen zweiten WM-Titel.

Silber ging in einer spannenden Entscheidung an Titelverteidiger Kristjan Ceh (Slowenien/70,02), Europameister Mykolas Alekna (Litauen/68,85) komplettierte das Podest. In einem verrückten letzten Durchgang hatte Ceh seinen schwedischen Rivalen zunächst übertroffen, dieser konterte anschließend jedoch mit Meisterschaftsrekord unter großem Jubel seiner Fans.

Daniel Jasinski ( Wattenscheid) und WM-Debütant Steven Richter (Gelenau) waren in der Qualifikation ausgeschieden. Robert Harting hat vor zehn Jahren als bisher letzter Deutscher eine WM-Medaille mit dem Diskus gewonnen. Der Berliner holte damals den letzten seiner drei WM-Titel.

Nach drei Wettkampftagen hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) in Ungarns Hauptstadt nun vier Top-Acht-Ergebnisse verbucht und damit bereits mehr als die Hälfte als im Vorjahr in Eugene (7). Eine Medaille sprang für die DLV-Starterinnen und -Starter noch nicht heraus.