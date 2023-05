Olympiasieger gegen Weltmeister, Lamont Marcell Jacobs gegen Fred Kerley: Noch vor der WM in Budapest (19. bis 27. August) kommt es mindestens zwei Mal zum spektakulären Sprint-Showdown der beiden schnellsten Männer der Welt. Jacobs und Kerley werden beim Diamond-League-Meeting in Rabat am 28. Mai gegeneinander antreten, wie die Veranstalter am Mittwoch bekannt gaben. Fünf Tage später kommt es noch einmal zu diesem besonderen Aufeinandertreffen in Florenz, wie bereits Dienstag mitgeteilt wurde.

Kerley (USA) und Jacobs ( Italien) liefern sich seit einigen Wochen eine Fehde über die Sozialen Medien. Kerley hatte Jacobs immer wieder zu einem Duell aufgefordert und dem Italiener vorgeworfen, sich nicht zu trauen. "Wenn es passiert, werde ich da sein. Wird er auftauchen? Ich weiß es nicht", sagte der 28-Jährige, der 2022 in Eugene Gold über die 100 m geholt hatte, zuletzt.

Experten hatten nicht damit gerechnet, dass sich ein Meeting-Direktor die Verpflichtung von Kerley und Jacobs leisten kann. "Sprich mit meinem Agenten, wenn du nicht mindestens eine sechsstellige Summe hast, dann reden wir nicht", hatte Kerley betont. Nun kommt es gleich zwei Mal zum Schlagabtausch.

Kerley und Jacobs sind seit dem Finale der Olympischen Spiele in Tokio 2021 nicht mehr gegeneinander angetreten, damals setzte sich Jacobs knapp durch und holte überraschend Gold. Der 28-Jährige hatte Kerley via Instagram zuletzt cool gekontert. "Wann immer du willst und wo immer du willst, aber erinnere dich daran, dass es so endete, als es noch wichtiger war", schrieb Jacobs und postete dazu ein Bild vom Zieleinlauf des 100-m-Finales in Tokio - Jacobs vor Kerley im Ziel. Bei der WM in Eugene war Jacobs verletzungsbedingt nicht mehr zum Halbfinale angetreten.