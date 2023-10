In Kiew hat am Sonntag erstmals seit dem Start des russischen Angriffskriegs ein vollumfänglicher Marathon stattgefunden.

In Kiew hat am Sonntag erstmals seit dem Start des russischen Angriffskriegs ein vollumfänglicher Marathon stattgefunden. Mehr als 5000 Personen nahmen bei der Veranstaltung in der ukrainischen Hauptstadt teil, gaben die Veranstalter bekannt. Die Hälfte des Erlöses ist nach Angaben der Organisatoren für den Kauf von Ausrüstung für das Militär vorgesehen.

Der letztjährige Marathon und zahlreiche andere Veranstaltungen waren wegen des Krieges abgesagt worden. Manche Events wie nun der "Kiewer Marathon der Unbesiegbarkeit" finden mittlerweile aber wieder statt, da die Einwohnerinnen und Einwohner inmitten der häufigen Luftangriffe nach Normalität suchen.

"Man muss versuchen, sein Leben mit allen Mitteln zu erleichtern", sagte Vlada, eine 32 Jahre alte Marathon-Teilnehmerin der Nachrichtenagentur AFP: "Wenn Sport einem hilft, mit Ängsten oder anderen schwierigen Lebenssituationen fertig zu werden, dann muss man das natürlich tun."