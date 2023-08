Der TV-Sender Eurosport plant für die Übertragung der Leichtathletik-WM in Budapest mit 70 Stunden Live-Berichterstattung.

Der TV-Sender Eurosport plant für die Übertragung der Leichtathletik-WM in Budapest mit 70 Stunden Live-Berichterstattung. Die Titelkämpfe in der ungarischen Hauptstadt werden ab Samstag (bis 27. August) live bei Eurosport 1 im Free-TV sowie auf der Streamingplattform discovery+ gesendet. Das teilte der Sender am Dienstag mit.

Am Mikrofon begleitet das Leichtathletik-Duo Sigi Heinrich und Markus Röhrig die WM. Die beiden Kommentatoren werden von wechselnden Experten unterstützt, unter anderem dem früheren Vize-Weltmeister Rico Freimuth ( Zehnkampf).