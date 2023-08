Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat kurz vor der am Samstag beginnenden WM in Budapest einen weiteren Ausfall zu beklagen. Wie DLV-Sportdirektor Jörg Bügner am Freitag mitteilte, musste Marathonläufer Tom Gröschel ( Rostock) aufgrund von Fersenproblemen seine Teilnahme in Budapest absagen.

Damit geht Deutschland nur mit Johannes Motschmann ( Berlin) und Haftom Welday ( Hamburg) ins 42,195 km lange Rennen am 27. August (7.00 Uhr/ZDF). Das DLV-Team in der ungarischen Hauptstadt schrumpfte auf 70 Athletinnen und Athleten.