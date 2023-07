Irmgard Bensusan hat bei der Para-Leichtathletik-WM in Paris ihren Titel über 200 m erfolgreich verteidigt. Die 32-Jährige aus Leverkusen lief am Schlusstag der Wettkämpfe im Finale der Startklasse T64 in 26,82 Sekunden wie vor vier Jahren in Dubai zur Goldmedaille. Über die 100 m hatte Bensusan einen erneuten Triumph mit Rang sechs noch verpasst.

Katrin Müller-Rottgard kam im Finale der Startklasse T12 über 200 m als Zweite ins Ziel. Da die 41-Jährige und ihr Guide Noel-Philippe Fiener allerdings das Band wenige Zentimeter vor dem Ziel zu früh losließen, wurden sie disqualifiziert und verpassten somit die Silbermedaille.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) steht vor den letzten Wettbewerben am Montagabend damit bei zehn Medaillen (4x Gold, 2x Silber, 4x Bronze). Die Para-Leichtathletik-WM war eine Art Generalprobe für die Paralympics im kommenden Jahr (28. August bis 8. September 2024), die ebenfalls in Frankreichs Hauptstadt stattfinden.

Bei der vorherigen WM 2019 in Dubai hatte das deutsche Team als Neunter des Medaillenspiegels elfmal Edelmetall gewonnen (7x Gold, 2x Silber, 2x Bronze).