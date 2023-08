Mittelstreckenläuferin Lea Meyer verpasst wegen Rückenbeschwerden die Leichtathletik-WM in Budapest.

Mittelstreckenläuferin Lea Meyer verpasst die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August). Die Vize-Europameisterin über 3000 m Hindernis leide an Rückenbeschwerden, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Donnerstag mit: "Diese machen trotz intensiver Behandlung ein schmerzfreies Laufen und eine zielgerichtete WM-Vorbereitung unmöglich."

Die 25 Jahre alte Meyer wollte in Budapest über 3000 m Hindernis und 5000 m starten. Im Juli hatte sie in beiden Disziplinen jeweils bei den deutschen Meisterschaften triumphiert, bei der EM 2022 in München gewann die Leverkusenerin Silber.

Zudem gab der DLV bekannt, dass der Wattenscheider Patrick Schneider in der 4x400 m Staffel durch Fabian Dammermann (LG Osnabrück) ersetzt wird. Bei Schneider habe ein Leistungstest ergeben, dass die Form des 30-Jährigen "nach Schwierigkeiten in der unmittelbaren Vorbereitung in den zurückliegenden Wochen noch nicht wieder auf dem erhofften Niveau ist."

Das deutsche WM-Team umfasst somit 73 Athletinnen und Athleten.