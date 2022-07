Speerwurf-Legende Klaus Wolfermann hat sich für Olympische Spiele in Deutschland ausgesprochen.

München (SID) - Speerwurf-Legende Klaus Wolfermann hat sich für Olympische Spiele in Deutschland ausgesprochen. "Das könnte man jetzt mal wieder ins Auge fassen", sagte der Olympiasieger von 1972 dem SID: "Olympia-Anlagen wären eigentlich hier mit einer Nachhaltigkeit von 50 Jahren, das wäre einfach ein Traum."

Allerdings bedeute solch eine Bewerbung auch "wahnsinnig viel Arbeit: innerbetrieblich, in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft", sagte Wolfermann. Er hatte vor 50 Jahren in München für eine kleine Sensation gesorgt, als er mit zwei Zentimetern Vorsprung auf den favorisierten Janis Lusis Gold gewann.

Über die gescheiterten Bewerbung um die Winterspiele 2022 in München und Garmisch-Partenkirchen im Rahmen des Referendums 2013 war der mittlerweile 76-jährige Wolfermann enttäuscht. Er kritisierte vor allem den Zeitpunkt der Abstimmung. "Es hatte inhaltlich überhaupt nicht die Reife, man war eher negativ eingestellt, und auch die politische Natur war nicht ganz einwandfrei dafür", stellte Wolfermann fest: "Das ist sehr, sehr schade."