Boston (SID) - Weltrekordler Eliud Kipchoge peilt bei seinem Boston-Debüt den nächsten großen Sieg an. Der unumstrittene Marathonkönig aus Kenia startet am Montag ab 15.37 Uhr MESZ als klarer Favorit auf der Main St. Hopkinton in die 127. Auflage des legendären Straßenrennens an der US-Ostküste. Kipchoge will in Boston eine Lücke in seiner sportlichen Vita füllen.

Vier der sechs großen Marathons hat der zweimalige Olympiasieger bereits gewonnen: Berlin (2015, 2017, 2018, 2022), Tokio (2021), London (2015, 2016, 2018, 2019) und Chicago (2014). Nur die beiden traditionellen 42,195-km-Läufe in den USA, in Boston und New York, fehlen Kipchoge (38) noch in seiner einzigartigen Siegesliste.

Kipchoges größter Rivale dürfte sein Landsmann Evans Chebet (34) sein, Titelverteidiger und 2022 auch Sieger auf den Straßen von New York. Auch das Wetter könnte beim ältesten jährlich ausgetragenen Marathon eine Rolle spielen. Gerade der Wind könnte Einfluss auf das Rennen nehmen, das am Mittag (Ortszeit) auf der Boylston Street endet.

Dort hatten zwei Brüder mit tschetschenischer Herkunft vor zehn Jahren mit einem Bombenanschlag drei Menschen getötet und fast 300 verletzt. Gedenkfeiern für die Opfer fanden am Samstag statt, darunter eine Zeremonie an der neuen Ziellinie.

Am 15. April 2013 hatten die Brüder Dschochar und Tamerlan Zarnajew zwei in Rucksäcken versteckte Sprengsätze explodieren lassen - für die US-Bundesbehörden ein Terrorakt. Tamerlan Zarnajew wurde auf der Flucht am 18. April erschossen, Dschochar einen Tag später festgenommen und zwei Jahre später zum Tode verurteilt.