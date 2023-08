Norwegens Wunderläufer Jakob Ingebrigtsen hat erneut WM-Gold über die 1500 m verpasst - und damit weiter eine Lücke in seiner Titelsammlung. Der Olympiasieger und Europameister musste sich am Mittwoch in 3:29,65 Minuten dem neuen britischen Weltmeister Josh Kerr (3:29,38) geschlagen geben. Bronze holte in einem packenden Finale der Norweger Narve Gilje Nordas (3:29,68).

Bereits bei der WM im Vorjahr in Eugene hatte Ingebrigtsen eine überraschende Niederlage über diese Distanz einstecken müssen. Diesmal versuchte es der Europarekordler von vorne, wurde jedoch auf der Zielgeraden vom Olympia-Dritten Kerr noch übersprintet - und musste erneut einem Briten zum Sieg gratulieren. Ingebrigtsen hätte seinen siebten Titel bei großen Meisterschaften über die 1500 und 5000 m gewinnen können.

Der einzige deutsche Starter Amos Bartelsmeyer (Frankfurt) war im Vorlauf ausgeschieden. Titelverteidiger Jake Wightman ( Großbritannien) war verletzungsbedingt nicht am Start.