Kira Wittmann ( Göttingen) hatte bei der Leichtathletik-WM keine Chance auf den Einzug ins Finale im Dreisprung (Freitag, 19.35 Uhr/ZDF und Eurosport). Die 23-Jährige sprang in Budapest 13,64 m und schied damit als 26. in der Qualifikation aus.

Ein knapper halber Meter fehlte Wittmann zur Teilnahme an der Entscheidung der besten zwölf Springerinnen. Zuletzt stand mit Kristin Gierisch 2017 in London eine deutsche Dreispringerin in einem WM-Finale.

Die Top-Favoritin hatte dagegen keine große Mühe: Olympiasiegerin, Weltrekordlerin und Serien-Weltmeisterin Yulimar Rojas ( Venezuela) sicherte gleich in ihrem ersten Versuch (14,59) ihr Final-Ticket.