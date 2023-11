Der deutsche Zehnkampf-Rekordler Leo Neugebauer geht künftig für den VfB Stuttgart an den Start. Dies gaben die Schwaben am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Der 23 Jahre alte Neugebauer trat bislang auf nationaler Ebene für die LG Leinfelden-Echterdingen an, zudem trägt der US-Student das Trikot der University of Texas.

"Der Wechsel zum VfB bedeutet in meiner Karriere den nächsten Schritt", sagt Neugebauer. Im Juni hatte er den deutschen Uralt-Rekord von Jürgen Hingsen auf 8836 Punkte verbessert bei der WM in Budapest belegte Neugebauer Platz fünf.

Bei den VfB-Leichtathleten wird er neben dem früheren Vize-Europameister Fabian Heinle ( Weitsprung), der ehemaligen EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch ( Hochsprung) und Para-Kugelstoßer Niko Kappel das Aushängeschild sein.