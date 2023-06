Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul liegt beim Meeting in Ratingen auf Kurs.

Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul liegt beim Meeting in Ratingen auf Kurs. Der Mainzer erwischte mit 11,16 Sekunden über die 100 m einen guten Start, legte mit starken 7,34 m im Weitsprung sowie 14,66 m im Kugelstoßen nach und schaffte dann 2,04 m im Hochsprung. Die 400 m lief der 25-Jährige in 48,21 Sekunden. Nach dem ersten Tag liegt Kaul mit 4157 Punkten auf Rang fünf, er hat aber am zweiten Tag seine Stärken.

Vor dem Start in Ratingen hatte sich Kaul das Ziel Olympianorm gesetzt, die bei 8460 Punkten liegt. Zudem erwartet die deutsche Leichtathletik eine Reaktion auf den deutschen Rekord, den Leo Neugebauer (8836 Punkte) erst vor einer Woche aufgestellt hatte.

Am Sonntag geht es für Kaul mit den 110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und den abschließenden 1500 m weiter. In Führung liegt der Spanier Jorge Urena (4292) vor Felix Wolter (Gräfelfing/4287) und Nico Beckers (Leverkusen/4271).