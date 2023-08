Shootingstar Leo Neugebauer und Europameister Niklas Kaul haben bei der Leichtathletik-WM in Budapest einen starken Start in den Zehnkampf hingelegt.

Shootingstar Leo Neugebauer ( Leinfelden-Echterdingen) und Europameister Niklas Kaul ( Mainz) haben bei der Leichtathletik-WM in Budapest einen starken Start in den Zehnkampf hingelegt. Neugebauer lief über 100 m 10,69 Sekunden, Kaul schaffte mit 11,20 Sekunden in der ersten Disziplin sogar eine Saisonbestleistung. Neugebauer ist zunächst Zehnter, Kaul liegt auf Rang 23.

Neugebauer, der im Juni den deutschen Rekord auf 8836 Punkte verbessert hatte, als auch Kaul gelten in Budapest als Medaillenkandidaten. Während Neugebauer besonders am ersten Tag sehr stark ist, startet Kaul stets am zweiten Tag eine Aufholjagd. Manuel Eitel (10,44/Ulm) reihte sich zunächst auf Rang drei ein.

Olympiasieger Damian Warner ( Kanada) lief mit 10,32 Sekunden die beste Zeit, Titelverteidiger und Weltrekordler Kevin Mayer ( Frankreich) legte mit 10,79 Sekunden los.