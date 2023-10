Wenn Pele sehen könnte, wie schmählich seine Erben sich derzeit fußballerisch anstellen, würde er sich im Grabe umdrehen. Mit dem 1:7 bei SC Internacional in Porto Alegre verdarb der FC Santos nun gar die Gedenkfeiern am Montag zum 83. Geburtstag der im vergangenen Dezember verstorbenen Klub-Legende. Die Blamage egalisiert die zuvor höchste Liga-Niederlage des achtmaligen Meisters aus dem November 2005 gegen SC Corinthians.

Dabei trugen die Santos-Spieler am Sonntag ein Trikot mit einem Sonderemblem, das das mathematische Unendlichzeichen mit einer Krone stilisierte, in Anspielung an den "ewigen König Pele". Die 14. Saisonniederlage erhöhte jedoch die Abstiegssorgen beim Tabellen-18. der 20er-Liga. Ausgerechnet im ersten Todesjahr seines Idols sammelt der Traditionsklub mit jeweils frühen Ausscheiden in der regionalen Bundesland-Meisterschaft, dem nationalen Pokal sowie in der kontinentalen Copa Sudamericana nur Enttäuschungen.

Trotz der schlechten Stimmung hielt die Stadt Santos an den Veranstaltungen zum ersten Pele-Geburtstag ohne ihren berühmtesten Sohn fest, schickte am Montag eine historische Straßenbahn auf die Schienen, pflanzte symbolisch den Baum 1283 - in Anlehnung an seinen Torrekord - und ließ das Museum Pele am eigentlichen Ruhetag öffnen.