Die 276 Delegierten haben beim 4. Amateurfußball-Kongress des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Wochenende konkrete Handlungsempfehlungen beschlossen. Sie sollen in den Masterplan Amateurfußball des DFB aufgenommen und zielgerichtet weiterentwickelt werden, hieß es vonseiten des Verbandes.

An den drei Kongresstagen auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main standen die Themen Spielbetrieb, Frauen- und Mädchenfußball sowie Vereine und Schiedsrichter sowie Schiedsrichterinnen besonders im Fokus. In diesen Bereichen wurden in Workshop-Phasen konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet und priorisiert.