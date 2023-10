Der neue Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bei seiner Premiere womöglich doch auf Joshua Kimmich verzichten. Der erkältete Mittelfeldspieler von Bayern München fehlte beim Abschlusstraining auf dem Gelände des MLS-Klubs New England Revolution in Foxborough am Freitag - sein Einsatz am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA in Hartford/Connecticut erscheint fraglich.

Ansonsten hatte der Bundestrainer unter strahlend blauem Himmel seinen kompletten Kader beisammen. Anschließend standen die Busfahrt nach Hartford und Nagelsmanns Pressekonferenz an. Auf das Duell mit den USA folgt auf der elftägigen Amerika-Reise der Nationalmannschaft ein zweites Länderspiel gegen Mexiko am Mittwoch (02.00 Uhr/ARD) in Philadelphia/Pennsylvania.