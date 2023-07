Der international erfahrene Felix Brych ist zum sechsten Mal als "DFB-Schiedsrichter des Jahres" ausgezeichnet worden. Der Münchner erhielt nach Verbandsangaben die Trophäe im adidas-Homeground in Herzogenaurach, zuvor hatte er bereits 2012, 2014, 2015, 2017 und 2020 triumphiert. Erstmals wurde dagegen Mirka Derlin als "DFB-Schiedsrichterin des Jahres" gekürt, sie bekam ihre Ehrung am Verbandscampus in Frankfurt/Main.

"Das ist mein sechster und schönster Titel als Schiedsrichter des Jahres, der mir am meisten bedeutet", sagte Brych: "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich noch Teil der Bundesliga-Schiedsrichter sein darf. Diese besondere Wertschätzung möchte ich in der neuen Saison mit meiner Leistung bestätigen." Der 47-Jährige ist seit einigen Jahrzehnten der erste Referee der in diesem Alter noch in der Bundesliga weiterpfeifen darf.

Die 38 Jahre alte Derlin hatte nach der Saison 2022/23 ihre aktive Schiedsrichterinnen-Karriere beendet, Höhepunkt ihrer Laufbahn war das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021. "Nach meiner emotionalen Verabschiedung als aktive Schiedsrichterin auch noch als Schiedsrichterin des Jahres 2023 ausgezeichnet zu werden, hat mich völlig sprachlos gemacht", sagte Derlin: "Und das passiert mir nicht allzu oft. Ich war einfach nur überwältigt und bin superstolz."