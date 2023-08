RTL+ zeigt am Donnerstag auch das Play-off-Hinspiel von Eintracht Frankfurt bei Lewski Sofia in der Conference League im Live-Stream.

RTL+ zeigt am Donnerstag (19.00 Uhr) auch das Play-off-Hinspiel von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bei Lewski Sofia in der Conference League im Live-Stream. Dies gab der Kölner Sender am Dienstag bekannt.

Zuvor hatte sich RTL bereits die Rechte am Rückspiel am 31. August gesichert. Ein Weiterkommen gegen Sofia ermöglicht den Hessen, Europa-League-Sieger von 2022, den Einzug in die Gruppenphase der Conference League.