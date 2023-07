Juan Cuadrado verlässt Juventus Turin nach acht Jahren in Richtung Inter Mailand. Der Kolumbianerin soll einen Vertrag bis 2024 unterzeichnen.

Juan Cuadrado (35) verlässt den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin nach acht Jahren in Richtung Inter Mailand. Der kolumbianische Nationalspieler traf am Dienstag zum Medizincheck in Mailand ein, wo er einen Vertrag bis 2024 unterzeichnen soll.

Bei Inter dürfte Cuadrado in erster Linie auf der rechten Außenbahn auflaufen. Der Wechsel des Turiner Fanlieblings zum Rivalen löste jedoch auch Proteste bei Inter-Anhängern aus. Etwa 100 Fans versammelte sich vor dem Klub-Sitz und protestierten gegen die Verpflichtung.

Nach Udine, Lecce, Florenz und Juve werden die Nerazzurri die fünfte Station in der Serie A für Cuadrado, bisher hat er in 362 Erstliga-Spielen 43 Tore erzielt. Erst im Juni traf er auch für Kolumbien beim 2:0-Sieg gegen Deutschland in Gelsenkirchen.