Der überragende Star-Stürmer Karim Benzema hat Rekordmeister Real Madrid in Spaniens Fußballliga zurück in die Spur geführt.

Madrid (SID) - Der überragende Star-Stürmer Karim Benzema hat Rekordmeister Real Madrid in Spaniens Fußballliga zurück in die Spur geführt. Zwei Wochen nach der Niederlage im Clasico beim FC Barcelona (1:2) siegten die Königlichen ohne den am Knie verletzten Antonio Rüdiger gegen Real Valladolid locker mit 6:0 (4:0). Ballon d'Or-Gewinner Benzema glänzte dabei mit einem Hattrick innerhalb von nur sieben Minuten.

Der Franzose traf bei seinem Dreierpack (29., 32., 36.) teilweise spektakulär gegen die abstiegsbedrohten Gäste. Zuvor hatte Rodrygo die Führung erzielt (22.), Marco Asensio (73.) und Lucas Vazquez (90.+1) sorgten für den Endstand. Toni Kroos kam über die volle Distanz zum Einsatz. Real liegt trotz des Sieges als Tabellenzweiter weiter zwölf Punkte hinter dem großen Rivalen aus Barcelona, der bereits am Samstag beim FC Elche den vierten Ligasieg in Serie gefeiert hatte (4:0).