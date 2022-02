Köln (SID) - DFB-Interims-Präsident Rainer Koch bezeichnete die Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt als "sehr heikle Situation". Auch die Europäische Fußball-Union (UEFA) muss sich der Entwicklung stellen, denn das Champions-League-Finale in diesem Jahr findet im russischen St. Petersburg (28. Mai) statt. Außerdem ist der Staatskonzern Gazprom einer der führenden Sponsoren des europäischen Dachverbandes.

"Es ist eine sehr heikle Situation, die sich stündlich ändern kann und die wir natürlich alle im Blick haben", wurde Koch von Sportschau.de zitiert. Der Richter sitzt als DFB-Vertreter im Exekutiv-Komitee der UEFA.

Auf die Frage, ob er auf die UEFA einwirken werde, was das Sponsoring durch Gazprom angehe, antwortete Koch: "Aktuell geht es um die Sicherung des Weltfriedens und damit um weitaus Wichtigeres als Fußball. Etwaige Folgen für den Fußball wird die UEFA gegebenenfalls kommunizieren."

In Ex-Bayern-München-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sitzt ein weiterer Funktionär aus Deutschland in der UEFA-Exekutive. Der einstige DFB-Kapitän zog im April 2021 als Vertreter der Klub-Vereinigung ECA in das Gremium ein. Auf Anfrage der Sportschau stand Rummenigge für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Die Europa-Abgeordnete Viola von Cramon (Die Grünen) forderte unterdessen eine Sondersitzung des UEFA-Exekutivkomitees. "Und dann müsste die UEFA eigentlich alle Maßnahmen ergreifen, um den Krieg einzudämmen - auch wenn die möglicherweise wehtun", äußerte von Cramon.

"Der Sport und die UEFA haben zahlreiche Möglichkeiten: Sponsorenverträge mit Gazprom auch für die EM in Deutschland beenden, russische Funktionäre aus den Gremien ausschließen und St. Petersburg die Austragung des Champions-League-Endspiels entziehen." Die UEFA sieht laut einer Stellungnahme vom Dienstag allerdings von Maßnahmen derzeit ab.