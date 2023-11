Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird nach den Vorkommnissen bei den Spielen zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim, zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln sowie zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 Ermittlungen in der kommenden Woche einleiten.

Dies gab der DFB am Sonntag bekannt. Die Vorgänge würden untersucht, hieß es. In Augsburg hatte es eine Böller-Detonation im Fanblock der Gäste gegeben, in Bochum gab es vor Spielbeginn einen Polizeieinsatz gegen Kölner Fans und am Hamburger Millerntor bei Krawallen über 30 Verletzte.