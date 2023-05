"Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt wieder zu unserer Form gefunden", sagte der 32-Jährige am Dienstag.

Nationaltorhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt sieht den Fußball-Bundesligisten für das DFB-Pokalfinale am Samstag gegen Titelverteidiger RB Leipzig (20.00 Uhr/ZDF und Sky) bestens gerüstet. "Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt wieder zu unserer Form gefunden", sagte der 32-Jährige am Dienstag: "Beide Mannschaften haben viel fußballerische Qualität. Es wird sicher ein sehr offenes und unterhaltsames Spiel."

Nach dem Triumph in der Europa League vor einem Jahr peilen die Hessen, die aus den letzten drei Ligaspielen sieben Punkte geholt haben, ihren sechsten nationalen Pokalsieg an. "Zwei Finals innerhalb von zwölf Monaten sind außergewöhnlich für den Verein. Das spricht für die Mannschaft, in der viel Charakter steckt", meinte Trapp: "Aber wir sind noch nicht fertig."

Mit einem Sieg in Berlin würden sich die Frankfurter für die Europa League qualifizieren; über die Liga hat die Eintracht "nur" den Einzug in die Conference League geschafft. Trapp würde einen Erfolg vor allem dem scheidenden Trainer Oliver Glasner gönnen. "Unter ihm gab es die besten zwei Jahre, die Frankfurt in der jüngsten Vergangenheit hatte", sagte der Keeper: "Er hatte riesengroßen Anteil daran. Wir können dem Trainer etwas zurückgeben."

Den bevorstehenden Umbruch innerhalb des Teams, dem zahlreiche Abgänge drohen, sieht Trapp mit Blick auf das Finale nicht als Problem. "Jeder Einzelne in der Mannschaft ist zu 100 Prozent mit dem Kopf bei Eintracht Frankfurt", sagte er: "Jeder will diesen Erfolg."