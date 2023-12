Die DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius Braun haben ihre Kooperationen mit der Bundesagentur für Arbeit um drei Jahre bis Ende 2026 verlängert. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Die Zusammenarbeit besteht seit 13 Jahren.

Die nach Deutschlands erstem Weltmeister-Trainer benannte DFB-Stiftung Sepp Herberger engagiert sich seit mehreren Jahren schon zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der Initiative "Anstoß für ein neues Leben" für die Re-Integration von jugendlichen Strafgefangenen in die Gesellschaft.

In Erinnerung an den ehemaligen Verbandspräsidenten fördert die DFB-Stiftung Egidius Braun mit der Arbeitsagentur neben anderen Initiativen das Angebot interaktiver berufsorientierender Maßnahmen bei Jugendmannschaften von Fußballvereinen, die geflüchtete Menschen integriert haben. In Planung befindet sich darüber hinaus eine Ausbildungsmesse für Fußball-Nachwuchs aus sozial schwächeren Regionen.