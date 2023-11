Tottenham Hotspur kann mit einem Sieg im Londoner Duell gegen den FC Chelsea die Tabellenführung in der Premier League zurückerobern.

Kein Harry Kane, (bislang) kein Problem: Tottenham Hotspur, früheres Team des heutigen Bayern-Stars, kann mit einem Sieg im Londoner Duell gegen den FC Chelsea die Tabellenführung in der Premier League zurückerobern. Tottenham ist das einzige noch ungeschlagene Team in der Liga und würde mit einem Sieg Triple-Sieger Manchester City wieder von der Spitze verdrängen. Chelsea dagegen ist bislang deutlich unter den Erwartungen geblieben und hat bereits einen großen Rückstand auf die Spitzenteams. Anstoß in Tottenhams Stadion ist um 21.00 Uhr.

Bei den WTA Finals in Cancun steht das Finale an. Wegen des schlechten Wetters in Mexiko ist das Endspiel beim Saisonfinale der acht besten Spielerinnen des Jahres von Sonntag auf Montag verschoben worden. Sofern es die Bedingungen zulassen, wird um 22.30 Uhr MEZ (16.30 Uhr Ortszeit) gespielt.