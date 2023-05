Die Doku-Serie "Born for this – Mehr als Fußball" über die Nationalmannschaft der Frauen wird fortgesetzt.

Die Doku-Serie "Born for this – Mehr als Fußball" über die Nationalmannschaft der Frauen wird fortgesetzt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt gab, werden die bereits begonnenen Dreharbeiten auch bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) fortgeführt. Das ZDF sicherte sich die Rechte, gedreht wird von Warner Bros. ITVP Deutschland.

Insgesamt sind vier Folgen mit einer Länge von jeweils einer Stunde geplant. Die erste wird am 15. Juli die Entwicklung des DFB-Teams seit dem verlorenen EM-Finale 2022 in London beleuchten und die WM-Vorbereitung zeigen, der Rest wird nach dem Turnier ausgestrahlt.

"Die erste Staffel von Born for this war bereits ein voller Erfolg und hat unsere großartigen Persönlichkeiten im Team und ihre Geschichten noch sichtbarer gemacht", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Genau das war unser Ziel – den Menschen zu zeigen, wer wir sind und welche Werte wir leben, auf und neben dem Platz."