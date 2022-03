Hamburg (SID) - Peter Fischer, Präsident des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt, und Kunstturnerin Sarah Voss sind vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ausgezeichnet worden. Der seit 22 Jahren an der Spitze des hessischen Traditionsvereins stehende Fischer erhielt den Fair-Play-Preis des deutschen Sports, mit einem Sonderpreis wurde Olympiateilnehmerin Voss geehrt.

Die 22-Jährige aus Köln hatte mit dem Tragen eines Ganzkörperanzugs anstelle des üblichen knappen Turndresses bei den letztjährigen Europameisterschaften in Basel lebhafte Debatten ausgelöst. "Leider ist die Sexualisierung von Frauen und Mädchen im Sport immer noch ein brandaktuelles Thema", sagte dazu Jury-Mitglied Gudrun Doll-Tepper.

Bei Fischer wurde "die Art und Weise, in der er in den vergangenen Jahren immer wieder zu gesellschaftlichen Themen Haltung zeigt", gewürdigt, wie Erich Laaser, Ehrenpräsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten, erklärte. Die Auszeichnungen sollen am 5. Mai in Wiesbaden überreicht werden.