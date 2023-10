Der frühere Champions-League-Sieger Eden Hazard hat im Alter von 32 Jahren seinen Rücktritt aus dem Profi-Fußball angekündigt. Das gab der Belgier, der zuletzt für Real Madrid gespielt hatte, via Instagram bekannt. "Man muss auf sich selbst hören und zum richtigen Zeitpunkt aufhören", schrieb Hazard.

Von 2019 bis zum vergangenen Sommer stand Hazard in Madrid unter Vertrag. Zahlreiche Verletzungen bremsten den Offensivspieler, der für Real lediglich sieben Tore in 76 Spielen erzielte und nicht an seine sieben erfolgreichen Jahre beim FC Chelsea anknüpfen konnte. Mit den Blues hatte er 2015 und 2017 die englische Meisterschaft gewonnen. Zudem holte zwei er Europa-League-Titel und wurde 2015 zum Fußballer des Jahres in England gewählt. Die Champions League gewann er 2022 mit Real.