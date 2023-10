Die Amateurkicker des KI Klaksvik von den Färöern haben in der Conference League einen historischen Sieg gefeiert. Gegen Olimpija Ljubljana gewann der Außenseiter am Donnerstag mit 3:0 (2:0). Es war der erste Sieg einer Mannschaft von den Schafsinseln in einer Europapokal-Gruppenphase. Das Team aus dem 5000-Einwohner-Städtchen Klaksvik darf in der Gruppe A vom Weiterkommen träumen.

Rene Joensen (30.), Pall Klettskard (44.) und Arni Frederiksberg (54.) schossen den Underdog zum Erfolg. Zuvor hatte Klaksvik bei Slovan Bratislava (1:2) verloren und gegen den Favoriten OSC Lille gar ein 0:0 geholt. Lille, das am Donnertag mit 2:1 (0:1) gegen Bratislava siegte, liegt mit sieben Punkten einen Zähler vor den Slowaken, Klaksvik kommt auf vier und Ljubljana ist punktlos.

Klaksvik hatte im Sommer gar von der Champions-League-Teilnahme geträumt, scheiterte jedoch zunächst in der Qualifikation für die Königsklasse und anschließend für die Europa League - dadurch ging es in der Conference League weiter. Nie zuvor hatte jedoch ein Verein von den Färöern eine Gruppenphase im Europapokal erreicht.