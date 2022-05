Frankreichs Meister Paris St. Germain bleibt kurz vor dem Saisonende in der Ligue 1 in Torlaune.

Berlin (SID) - Frankreichs Meister Paris St. Germain bleibt kurz vor dem Saisonende in der Ligue 1 in Torlaune. Bei HSC Montpellier siegte PSG am Freitagabend mit Nationalspieler Thilo Kehrer in der Startelf ohne Probleme mit 4:0 (3:0).

Lionel Messi traf jeweils nach Vorarbeit von Kylian Mbappe (6., 20.), später traf Frankreichs Stürmerstar selbst (60.). Noch vor dem Seitenwechsel hatte Angel Di Maria (26.) erhöht.