Fußball-Nationalspieler Youssoufa Moukoko von Vizemeister Borussia Dortmund hat die Fritz-Walter-Medaille in Gold erhalten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte, setzte sich der 18-Jährige, der bei der WM in Katar bereits im DFB-Dress auflief, im Jahrgang 2004 gegen den U19-Meister Brajan Gruda vom FSV Mainz 05 und U19-Nationalmannschaftskapitän Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) durch.

Auch im Jahrgang 2006 erhielt ein BVB-Juniorenspieler die höchste Auszeichnung des deutschen Fußballs: Der 17-jährige Paris Brunner, der beim EM-Titelgewinn der U17-Junioren in Ungarn bester Torschütze und Spieler des Turniers wurde. Silber ging an Noah Darvich, der im Sommer vom SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt war und dort eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro besitzt. Die Top-3 komplettiert Assan Ouedraogo von Zweitligist Schalke 04, der die U17-Auswahl mit seinem entscheidenden Elfmeter zum Titel schoss.

"Alle sechs Jungs haben uns imponiert, sie haben ihre Trainer überzeugt und, am wichtigsten, ihre Mitspieler besser gemacht", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.