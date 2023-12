Der englische Fußball-Topklub FC Arsenal hat die Tabellenspitze der Premier League behauptet. Durch den mühevollen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers hielten die Gunners Verfolger Manchester City auf Distanz, der Triple-Sieger aus dem Vorjahr kann mit einem Sieg im Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Tottenham Hotspur wieder bis auf einen Punkt ausschließen.

Bukayo Saka (6.) und Martin Ödegaard (13.) brachten den Favoriten früh auf die Siegerstraße, der ehemalige Bundesliga-Profi Matheus Cunha traf für die Gäste nur noch zum Anschluss (86.). Nationalspieler Kai Havertz musste sich nach zuletzt zwei Treffern in zwei Spielen erstmal wieder mit der Jokerrolle begnügen und wurde in der 77. Minute eingewechselt.

Für Rekordmeister Manchester United setzte es drei Tage nach dem enttäuschenden 3:3 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul den nächsten Rückschlag auf fremden Platz. Die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag, am 12. Dezember letzter Vorrundengegner von Bayern München in der Königsklasse, verlor nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge 0:1 (0:0) bei Newcastle United wurde in der Tabelle von den Magpies überholt.