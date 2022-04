Rund sieben Monate vor dem Start der Fußball-WM in Katar hat die zweite Phase des Ticketverkaufs begonnen.

Doha (SID) - Rund sieben Monate vor dem Start der Fußball-WM in Katar hat die zweite Phase des Ticketverkaufs begonnen. Wie der Weltverband FIFA am Dienstag mitteilte, können bis zum 28. April Anfragen gestellt werden. Die Tickets werden anschließend im Losverfahren vergeben.

Demnach können etwa sowohl Einzeltickets als auch Vier-Stadion-Tickets für Partien in vier verschiedenen Arenen sowie Karten für alle Gruppenspiele eines Teams bestellt werden. Aufgrund der kurzen Distanzen zwischen den Stadien ist es laut FIFA zudem erstmals möglich, Tickets für bis zu zwei Spiele pro Tag zu beantragen.

In der ersten Verkaufsphase waren rund 800.000 Karten verkauft worden, insgesamt stehen rund zwei Millionen Ticket für den freien Verkauf zur Verfügung. Am Freitag waren in Doha die WM-Gruppen ausgelost worden. Das Turnier findet vom 21. November bis zum 18. Dezember statt.