Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist noch nicht in Bestform. Die Mannschaft des neuen Trainers Gerardo Seoane besiegte den Drittligisten FC Ingolstadt in Rottach-Egern nur knapp mit 2:1 (0:0). Die Treffer des fünfmaligen deutschen Meisters erzielten am Tegernsee Robin Hack (48.) und Nathan N'Goumou (59.). Florian Neuhaus humpelte kurz vor dem Abpfiff verletzt vom Platz, danach verkürzte Ingolstadt durch Felix Keidel (88.).

Gladbach muss derzeit schon auf Christoph Kramer (Innenbandanriss im Knie) verzichten. In den ersten beiden Testspielen überzeugte die Borussia schon gegen Regionalliga-Aufsteiger FC Wegberg-Beeck (1:1) und Drittligist 1. FC Saarbrücken (2:1) nicht.