Serge Gnabry blickt selbstkritisch auf seine jüngste Entwicklung. "2019/20 war mein bestes Jahr. Ich hänge der Effizienz dieser Saison ein bisschen hinterher", sagte der Nationalspieler von Bayern München am Frankfurter Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Nach 14 Bundesliga-Toren in der Vorsaison sei er während der laufenden Spielzeit "noch nicht in den Flow gekommen, richtig zu performen", sagte Gnabry. Vor allem verletzungsbedingt: Der 28-Jährige hatte im Pokalspiel bei Preußen Münster im September einen Unterarmbruch erlitten. Somit stehen für den Außenstürmer erst vier Ligaspiele (kein Tor) in der Statistik.

"Das war natürlich ein Nackenschlag", sagte Gnabry. Er versprach: "Ich werde mein Bestes geben, um wieder an die Form von damals anzuknüpfen."