Pep Guardiola geht die neue Saison mit Manchester City demütig an. Der Triple-Sieger wird die neue Saison am Freitag beim FC Burnley eröffnen.

Pep Guardiola geht die neue Saison mit Manchester City demütig an. "Wir haben den höchsten Gipfel erklommen, aber wir sind nun wieder am Fuß des Berges. Wir starten wie jeder andere. Auf dem erneuten Weg zum Gipfel werden viele Schwierigkeiten auf uns warten", sagte der Teammanager, der mit dem Triple-Sieger die neue Premier-League-Saison am Freitag (21.00 Uhr/Sky) beim FC Burnley eröffnet.

Im Vorjahr hatte Guardiola mit seinem Team die englische Meisterschaft, den FA-Cup und die Champions League gewonnen. Es sei ein "einmaliger" Erfolg, sagte der 52-Jährige am Donnerstag.

Auch in dieser Saison zählt ManCity in allen Wettbewerben zu den Top-Favoriten, Guardiola aber wollte vom erneuten Triple nichts wissen. "Was wir erreicht haben, bleibt in unseren Herzen und Köpfen, aber es ist vorbei", sagt er: "Die Geschichte spricht für sich, es ist fast unmöglich, es zu wiederholen."